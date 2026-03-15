Ankara'da Kazakistan vatandaşları sandık başına gitti

Kazakistan vatandaşları, ülkelerinde gerçekleştirilen yeni anayasa taslağı için sandık başına giderek oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından önerilen ve mevcut anayasanın yerine yeni bir anayasanın getirilmesini hedefleyen referandumda oy kullanma işlemi başladı. Kazakistan'da oy kullanamayacak seçmenler ise yurt dışı temsilciliklerinde sandık başına gidecek. Bu çerçevede 12 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı referandum için Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde de sandık kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanında Ankara'ya gelen Kazak vatandaşları, "Kazakistan Cumhuriyeti'nin yeni anayasasını kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" şeklinde yanıt vererek oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından Kazakistan Büyükelçiliği tarafından kültürel etkinlik düzenlendi. Etkinlikte eğitim öğretim hayatını sürdürmek için Türkiye'ye gelen Kazak vatandaşlar, memleket hasretini giderdi.

"Kazakistan'da yeniden kurulan bir anayasa var"

Büyükelçilik binasına gelerek oyunu kullanan Alibek Baimerek, referanduma ilişkin, "Kazakistan'da yeniden kurulan bir anayasa var. Yenilikler inşallah bize güzel değişiklikler getirecek diye düşünüyoruz. Yeni anayasa, yeni bir Kazakistan diye düşünüyorum. Kazakistan Büyükelçiliği oy kullanmamız için bizi Ankara'ya getirdi, bize oy kullanma hakkı verdiler. Her şey çok güzel geçti. Ben de kendi oyumu kullandım. İnşallah benim oyu, güzellikler getirir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bir diğer oy kullanan Nurkanat Kurakbay ise oy kullanma işleminin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade ederek, vatandaş olarak oy kullanmanın vatandaşlık görevleri olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı