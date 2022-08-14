Son dakika haberleri! Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haber... Erzurum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Soner Karadeniz, memleketi Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Soner Karadeniz, memleketi Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Türkeli ilçesi Yeşiloba köyü nüfusuna kayıtlı Soner Karadeniz (33), Erzurum ili Aşkale ilçesi İbrahim Hakkı Kavşağı mevkiinde, 12 Ağustos Cuma günü akşamı saat 22.15'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ardahan'ın Çıldır ilçesi 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı 2'nci Hudut Taburu'nda görevli İstihkam Uzman Çavuş Soner Karadeniz'in cenazesi, 14 Ağustos Pazar günü Sinop Havaalanı'ndan alınarak, memleketi Türkeli'nin Yeşiloba köyüne getirildi. Yeşiloba Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazına, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Karadeniz'in naaşı, askeri törenle Reyfez Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. (Yunus Celal Araz/İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Karadeniz Türkeli Sinop Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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