Sivas'ta Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Toprağa Verildi

Kazada ölen öğretmen toprağa verildi

Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden tarih öğretmeni Şenel Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS - Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden tarih öğretmeni Şenel Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün okullar bölgesinde bisikletiyle okuluna giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi öğretmeni Şenel Yılmaz 4 Eylül Stadyumu yanında okullar bölgesine dönmek isterken hızla gelen bir otomobilin kendisine çarpması sonucu kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi hastanede vefat etmişti.

Yılmaz için bugün İkinci namazının ardından Ay Yıldız camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza meslektaşları ve sevenleri katıldı. Yılmaz, cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı mezarlığında toprağa verildi. Yılmaz'ın evli ve bir çocuk basası olduğu öğrenildi.