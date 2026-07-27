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Paraşüt Pilotu Bayram Kurt İçin Anma Uçuşu

Paraşüt Pilotu Bayram Kurt İçin Anma Uçuşu
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Çorum’un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki paraşüt pilotu Bayram Kurt için Samsun’un Bafra ilçesindeki Kapıkaya Uçuş Tepesi’nde anma uçuşu gerçekleştirildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki paraşüt pilotu Bayram Kurt için Samsun'un Bafra ilçesindeki Kapıkaya Uçuş Tepesi'nde anma uçuşu gerçekleştirildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde hayatını kaybeden yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt için anlamlı bir anma etkinliği düzenlendi. Antalya ve Alanya'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki 650 metre rakımlı Kapıkaya Uçuş Tepesi'ne gelen paraşüt pilotları, arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla gökyüzüne yükseldi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte pilotlar, Bayram Kurt'u unutmayacaklarını belirterek anısına uçuş gerçekleştirdi.

"Her zaman kalbimizdesin"

Rahmetli olan Bayram Kurt'un anısına Kapıkaya Uçuş Tepesinden atlayış gerçekleştiren Esengül Alpünal, "Kapıkaya Festivali'nde Bayram abimiz çok katılmak istiyordu. Maalesef o yok ama onu seven çok kıymetli dostları var. Şu anda paraşütler Bayram abimiz için havalanıyor. Gönül isterdi ki o da burada olsun. Ama her zaman kalbimizdesin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Olayın geçmişi

Kaza, 18 Temmuz günü Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası mevkiinde düzenlenen 3. Geleneksel Oğuzlar Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkinliğe Antalya'dan katılan 48 yaşındaki Bayram Kurt, uçuş yapmak üzere 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndaki kalkış noktasına çıktı. Havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkış alanına yakın bölgede yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Kurt, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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