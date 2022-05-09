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Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Yerel
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Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından nehre kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına on ikinci gününde devam ediliyor.

OLUR, ERZURUM (İHA) - Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından nehre kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına on ikinci gününde devam ediliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada suya kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise 12'nci günde devam ediyor.

Kazanın ardından JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Kaza sonrası nehre kapılan otomobil ve şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler nehrin belli noktalarına dalışlar yapıyorlar.

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel

Erzurum, Olur, Kaza, Yerel, Haberler

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