KAYÜ'de Hristiyan Siyonizmi ve Filistin Konferansı Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Ortadoğu'daki gelişmeleri tarihi bir bakış açısıyla değerlendiren önemli bir akademik etkinliğe ev sahipliği yaptı.

KAYÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "İngiliz Hristiyan Siyonizmi ve Filistin Meselesinin Oluşumu" başlıklı konferans, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar'ın konuşmacı olduğu programın açılışında konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Filistin'de yaşanan insanlık dramının ardında yatan tarihi dinamiklerin anlaşılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu tür akademik etkinliklerin, konuya daha derinlemesine ve çok boyutlu yaklaşılmasına katkı sağladığını ifade etti. Açılış konuşmasının ardından Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar gerçekleştirdiği sunumda, Hristiyan Siyonizmi'nin ortaya çıkış sürecini, bu düşünce akımının teolojik ve ideolojik temellerini ayrıntılı biçimde ele aldı. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren Filistin topraklarında Yahudi yerleşimini hedefleyen ve teşvik eden politikaların arka planında nasıl bir zihinsel ve ideolojik çerçevenin bulunduğunu katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Buzpınar, Filistin'deki toplumsal ve siyasi yapının dönüşümünde Hristiyan Siyonizmi'nin oynadığı belirleyici rolü örneklerle açıkladı.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise yaptığı konuşmada, Filistin'de uzun süredir devam eden insanlık dramını anlamanın tarihi, sosyopolitik ve etik açılardan bütüncül bir analiz gerektirdiğine dikkat çekti.

Akademik yaklaşımların Filistin meselesini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanı sunduğunu belirten Milletvekili Böhürler, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Yoğun ilgi gören etkinlik, soru-cevap oturumunun ve konuşmacılara KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından yapılan Türkiye Yüzyılı yazılı bayrak formundaki tablonun takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KAYSERİ