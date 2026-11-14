Kayserili şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

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Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin naaşının bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, baba ocağında helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Burada şehidin eşi Öznur Önder tabuta sarılarak, "üşüyor" dedi. Şehidin 9 aylık kızı da babasının tabutunun başında olup biteni izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı