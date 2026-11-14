Kayserili şehidi binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Kayserili şehidi binlerce kişi son yolculuğuna uğurladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’i binlerce kişi son yolculuğuna uğurlarken, cenazede kalabalık havadan görüntülendi.
Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'i binlerce kişi son yolculuğuna uğurlarken, cenazede kalabalık havadan görüntülendi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri protokolü tarafından 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nde karşılanan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in al bayrağa sarılı tabutta bulunan naaşı, baba ocağına getirilerek helallik alındı. Buradan namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirilen tabuta sarılan şehidin ailesi, gözyaşı döktü.
Namazın ardından top arabasına konulan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşını taşıyan tabut, askeri tören ile Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Şehidin cenazesi, burada toprağa verilirken, cenaze törenindeki kalabalıkta havadan görüntülendi.