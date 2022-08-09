Kayseri yerel haberi: Başkan Sözen'e Uluyayla Akkışla Derneği ve Ovaçalış Kooperatifinden ziyaret

Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren ve Ovaçalış Kooparatif Başkanı Sadık Yalçın İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Akkışla Köyü Muhtarı Hakkı Eren, Karataş Köyü Muhtarı Ahmet Bozkurt,Dernek Yönetim kurulu üyeleri,İrfan Durmuş,Osman Demir,Mehmet Aydın,Ahmet Oral,Şaban Yıldız ve Satı Aydın'da yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren "Tüm köylerimizde, köy yollarımızda sizlerin çalışmalarını görüyoruz. Köylerimize yapılan hizmetler için köy sakinlerimiz ve şahsım adına teşekkür ederim. Bu vesileyle 27 Ağustos tarihinde Ovaçalış Kooparatifimizin düzenlediği bir etkinlik var. Yapmış olduğunuz hizmetleri yerinde görün diye sizi ziyaret ettik. İnşallah etkinliğimizde aramızda görmek isteriz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sözen "Ova bölgesi diye tabir ettiğimiz bir kısmı Safranbolu'ya, bir Kısmı Eflani'ye bağlı bölgeyi çok iyi tanıyoruz, ihtiyaçlarını, yapmamız gerekenleri ve şimdiye kadar yaptıklarımızı biliyoruz. Bu bölge bizim için kadim bir yer. Ne zaman bir çalışma yapsak Eflani sınırı mı, Safranbolu sınırı mı ayırım yapmaksızın o bölge bir araya gelebiliyor. Çalışma hayatınız İstanbul'da devam ediyor ama köylerinizden şimdiye kadar hiç kopmamışsınız. Burada gelenek, görenek ve kültürü devam ettirmek adına önemli gayret sarf ediyorsunuz. Şimdiye kadar da bu anlamda başarılı çalışmalar yaptınız. Bu çalışmalar Durmuş Eren başkanlığında muhtarlarımız ve dernek başkanlarımız ile birlikte yürütülüyor. Bizleri ziyaretinizde tek bir köyü konuşmuyoruz bölgeyi, bölgede yapılabilecekleri konuşuyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Yapılan hizmetlerden mutlu olduğunuzu gördükçe bizde ziyadesiyle memnun oluyoruz. Bundan sonra da artan yatırımlarımızla beraber daha fazla ihtiyaçların ve eksiklerin üzerine giderek bu problemlerin tamamını çözmüş olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum "dedi.

Ziyaret sonunda, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e Ovaçalış Kooperatifinin düzenlemiş olduğu etkinlik davetiyesi takdim edildi. - KARABÜK