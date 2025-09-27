Kayseri ve Erzincan Üniversiteleri İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Kayseri Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 25. Ulusal Turizm Kongresi'nin danışma kurulu üyesi olarak bulunduğu Erzincan'da, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, iki üniversite arasında yürütülebilecek muhtemel projeler, akademik iş birlikleri ve bilimsel çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversiteler arası dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekilen görüşmede, ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yükseköğretim kurumları arasındaki yakın iş birliğinin bilimsel ve akademik gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise misafirperverliklerinden dolayı Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür ederek, söz konusu ziyaretin iki üniversite arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti.

Karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret sona erdi. - KAYSERİ