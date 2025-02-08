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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Özel Plaket Takdim Edildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Özel Plaket Takdim Edildi
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Kayseri'de '38 Ayar Adam' adıyla duyurulan plaket, Vali Gökmen Çiçek'e takdim edildi. Plakette, deprem felaketindeki üstün gayreti ve fedakarlığı için teşekkür edildi.

Geçtiğimiz günlerde '38 Ayar Adam' başlığı ile duyrulan ve Kayseri'de büyük ilgi gören 38 Ayar Adam Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e özel olarak hazırlananan plaket takdim edildi.

Takdim edilen plakette şu nota yer verildi; "Sana sadece bu şehir değil, Türkiye minnettar! 6 Şubat deprem felaketinde gösterdiğiniz üstün gayret, fedakarlık ve kahramanlığınız, milletimizin dayanışma ruhuna ilham olmuştur. Teşekkürlerimizle" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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