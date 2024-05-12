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Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası'nı dolu dolu geçirdi

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Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası sebebiyle birçok etkinlik düzenleyerek haftayı dolu dolu geçirdi. Murat Seçilir, Kayseri'de 369 tescilli vakıf kültür eseri olduğunu belirtti.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, etkinliklerle Vakıflar Haftası'nı dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Tescilli Vakıf Kültür eserlerinden de bahseden Seçilir, " Kayseri'de 369 tescilli vakıf kültür eserimiz var" dedi.

Vakıflar Haftası sebebiyle bir çok etkinlik düzenleyen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, haftayı dolu dolu geçirdi. 6 Mayıs'ta başlayan etkinliklerde, birçok yarışma ve sergi düzenlendi. Vakıf geleneği olan piknikte de çocuklar oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi. Vakıflar haftasını sadece 1 haftaya sığdırmak istemediklerini vakıflar haftası dışında da etkinliklerine devam edeceklerini söyleyen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir; "Vakıflar Haftası'na 6 Mayıs'ta başlamıştık. Ankara'da cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasıyla başladı. Kendisinin orada telkinlerini tembihlerini dinleyip, geldik. 'Vakfa bir çivi çakan abat olur, bir çivi sökende bedbaht olur' demişti. Dediği şeyi bir emanet mantığıyla düşünüp, emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizden burs alan çocuklarımızla piknik gerçekleştiriyoruz. Bu çocuklarımız burada eğleniyorlar. Pikniklerini yapıyorlar. Bize emanet edilen vakıfların yarın bu çocuklarımıza teslim edeceğiz. Onlar şimdiden vakfın ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çocuklarımız burada oynuyorlar, seviniyorlar. Ailelerimiz burada keyif yapıyorlar. Bizde onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Vakıflar haftası dolu dolu. Vakıflar haftasını 1 hafta içerisinde de bitirmeyi düşünmüyoruz. Yıllara yaymayı düşünüyoruz. İleriye yönelik seminer ve sempozyum çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

"Kayseri 369 vakıf eseri var"

Tescilli vakıf kültür eserlerinden de bahseden Seçilir; "Vakıfların bir tarafta hayrat şartı olarak o zamanki vakıf kuranların yaptırmış olduğu tescilli kültür eserlerimiz var. Biz onlarında emanetçisiyiz. Kayseri'de toplam 369'a yakın eserimiz var. Bu eserlerimizden Kayseri'de en eskileri deyince akla hemen Hunat Camii yada Cami Kebir gelir ama Battalgazi Mahalle'mizde Battalgazi Camimiz var. O caminin çok eski bir tarihi olduğu düşünülüyor. Yapıdan da anlaşılıyor ancak kitabesi mevcut değil. Bizim her dönemimizden eser var" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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