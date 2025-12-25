Rektör Karamustafa: 'Kandiller ortak manevi değerleri hatırlatan zaman dilimleridir'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında kandillerin ortak manevi değerleri hatırlatan, toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiren ve insan ilişkilerinde karşılıklı saygı ile dayanışmayı öne çıkaran özel bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; bu mübarek gecenin bireysel arınma ve toplumsal bütünleşme açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kandil geceleri, milletimizin inanç ve kültür dünyasında yüzyıllar boyunca anlamını korumuş, manevi hayatımızın temel yapı taşlarından biri olmuştur. Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili; insanın iç dünyasına yöneldiği, ibadet ve tefekkürle kendini yenileme imkanı bulduğu, yaşamını sorgulama ve muhasebe etme fırsatı sunduğu müstesna bir gecedir. Rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin yoğun biçimde hissedildiği bu anlamlı zaman dilimi; toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün daha görünür hale geldiği, insanlar arasındaki sevgi, hoşgörü ve saygının pekiştiği önemli bir manevi duraktır. Regaib Kandili vesilesiyle edilen dualar, bireysel olarak gönüllere huzur verirken, millet ve ümmet olarak ortak değerler etrafında kenetlenmemize de katkı sağlamaktadır. Bu düşünceler doğrultusunda; üniversitemiz mensupları başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaib Kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecenin insanlığa umut, gönüllere sükünet ve hayatlara manevi bir tazelik kazandırmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum." - KAYSERİ