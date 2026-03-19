Haberler

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'dan 'Ramazan Bayramı' Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların toplumsal ve manevi önemine dikkat çekti. Bayramların paylaşma, hoşgörü ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların bireysel, toplumsal ve manevi yaşam üzerindeki önemine değindi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğunu, bayrama kavuşmanın ise mutluluğunu birlikte yaşamaktayız. Ramazan Bayramı; paylaşmayı, hoşgörüyü ve karşılıklı anlayışı hatırlatan, kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve kardeşlik bağlarının tazelendiği özel bir zaman dilimidir. Bu mübarek günler, sadece bireysel mutluluğu değil; toplum olarak birlikte yaşama kültürümüzü ve toplumsal sorumluluk bilincimizi de güçlendiren derin bir manevi anlam taşımaktadır. Kayseri Üniversitesi olarak bizler, üniversitelerin yalnızca bilgi ve bilim üreten kurumlar olmadığını; aynı zamanda toplumsal değerlerin yaşatılmasına da katkı sağlayan, öğrencilerini kültürel ve manevi bilinçle donatan eğitim kurumları olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla, bayramların temsil ettiği dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin, öğrencilerimiz ve tüm üniversite mensuplarımız tarafından benimsenmesini ve yaşatılmasını önemsiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta üniversitemiz mensupları olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu

İran misillemede el artırdı, 3 ülke birden vuruldu
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın yıldız isminin parmağı koptu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu

Türkiye devreye girdi, savaş bayramda durdu
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın yıldız isminin parmağı koptu
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü