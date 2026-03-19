KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'dan 'Ramazan Bayramı' Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların bireysel, toplumsal ve manevi yaşam üzerindeki önemine değindi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğunu, bayrama kavuşmanın ise mutluluğunu birlikte yaşamaktayız. Ramazan Bayramı; paylaşmayı, hoşgörüyü ve karşılıklı anlayışı hatırlatan, kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve kardeşlik bağlarının tazelendiği özel bir zaman dilimidir. Bu mübarek günler, sadece bireysel mutluluğu değil; toplum olarak birlikte yaşama kültürümüzü ve toplumsal sorumluluk bilincimizi de güçlendiren derin bir manevi anlam taşımaktadır. Kayseri Üniversitesi olarak bizler, üniversitelerin yalnızca bilgi ve bilim üreten kurumlar olmadığını; aynı zamanda toplumsal değerlerin yaşatılmasına da katkı sağlayan, öğrencilerini kültürel ve manevi bilinçle donatan eğitim kurumları olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla, bayramların temsil ettiği dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin, öğrencilerimiz ve tüm üniversite mensuplarımız tarafından benimsenmesini ve yaşatılmasını önemsiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta üniversitemiz mensupları olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - KAYSERİ

