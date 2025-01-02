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Kayseri Üniversitesi'nden 19 Ön Lisans Programına Akreditasyon

Kayseri Üniversitesi'nden 19 Ön Lisans Programına Akreditasyon
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Kayseri Üniversitesi, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne yaptığı başvuru sonuçlarına göre 19 önlisans programından 9'u tam, 10'u ise koşullu akreditasyon almıştır. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, tüm programların akredite edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından akreditasyon için Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (MEDEK) yapılan 19 önlisans program başvurusunun 9'u tam akreditasyon, 10'u ise koşullu akreditasyonla sonuçlandı.

Geçtiğimiz Aralık ayı başında Kayseri Üniversitesi'nde MEDEK Akreditasyon Derneği tarafından yürütülen saha ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme neticeleri açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre; akreditasyon için başvuru yapılan Kayseri Üniversitesi'nin önlisans programlarından İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Programı; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İşletme Yönetimi Programları; Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Organik Tarım Programı; Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu'nun Laborant ve Veteriner Sağlık Programı; Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Kimya Teknolojisi Programı ve Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu'nun Pazarlama ile Bankacılık ve Sigortacılık Programları "Tam Akreditasyon" aldı.

Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Mimari Restorasyon, Yapı Denetimi ve İnşaat Teknolojisi Programları; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi ve Makine Programları; Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Laboratuvar Teknolojisi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programları ise "Koşullu Akreditasyon" almaya hak kazandı.

Akreditasyonların üniversite eğitiminin dünya standartlarında geçerliliği açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MEDEK'e başvuruda bulunulan 19 önlisans programının tamamının akredite edilmesinin üniversiteleri açısından kayda değer bir başarı olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Kayseri Üniversitesi'ndeki tüm programların akredite edilmesi olduğunu belirten Rektör Karamustafa, "Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma yürekten tebrik ediyor, Üniversitemizin sürdürülebilir bir şekilde yükselişine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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