Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı Öğrencileri Yemek Yarışmalarında Madalya Kazandı

Internatıonal Gastro BODRUM 24 etkinlikleri çerçevesinde yapılan yemek yarışmalarında Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğrencileri toplamda 1 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

üniversiteler arası Türk Mutfağı ana yemek yarışması kategorisinde KAYÜ öğrencisi Hamit Emin Yıldız birinci olarak altın madalya, yine aynı kategoride KAYÜ öğrencisi Burak Taha Sarıçam gümüş madalya kazandı. Üniversiteler arası ekip yarışmaları 1. kategori sonucunda KAYÜ ögrencileri Rümeysa Özbay, Hilal Bedir ve Zübeyde Çatal gümüş madalya alırken, 2. kategori ekip yarışmaları sonucunda KAYÜ ögrencileri Ayşenur Dikme, Hasan Hüseyin Durmaz ve Senem Engür gümüş madalya kazandı. Üniversiteler arası bireysel tatlı tabağı kategorisinde KAYÜ ögrencisi Cemre Dilan Kocatepe gümüş madalya kazandı, yine aynı kategoride KAYÜ ögrencisi Aleyna Akdeniz gümüş madalya kazandı. Internatıonal Gastro Bodrum 24 ekmek yarışması kategorisinde gacer unu ile yapılan ekmek ile KAYÜ ögrencisi Metehan Bozkurt gümüş madalya kazandı. Şefler arası Bodrum Mutfağı kategorisinde yarışan KAYÜ öğrencisi Metehan Bozkurt gümüş madalya, yine aynı kategoride yarışan KAYÜ öğrencisi Batuhan Altuntaş gümüş madalya kazandı. Şefler arası balık tabağı kategorisinde yarışan KAYÜ öğrencisi İrem Aslan gümüş madalya, aynı kategoride yarışan KAYÜ öğrencisi Hilal Bedir bronz madalya kazandı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, International Gastro Bodrum 24 yemek yarışmalarında dereceye giren Aşçılık Programı öğrencilerini ve danışmanlarını başarılarından dolayı tebrik etti. - KAYSERİ