Başkan Bağlamış: "6 Şubat dayanışma ruhumuzu ortaya koymuştur"

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerinin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, bu büyük felaketi anarak hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Bağlamış mesajında, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Yaşadığımız bu büyük acı, milletimizin hafızasında silinmeyecek derin izler bırakmıştır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu büyük felaket, millet olarak dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için depreme karşı bilinçli olmak, gerekli tedbirleri almak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Bağlamış, 6 Şubat depremlerinin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirterek, "Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

