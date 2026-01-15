Vali Çiçek, Şehir Hastanesi'ne açılacak Hal Kütüphanesini inceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne yaptırılan Halk Kütüphanesi'ni inceledi. Çiçek, kütüphaneyi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olarak değerlendirdi.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde hayata geçirilen Halk Kütüphanesi, kısa süre içerisinde kapılarını öğrenciler, hastalar ve hasta yakınları için açmaya hazırlanıyor. Umudu, bilgiyi ve iyileştirici gücü aynı çatı altında buluşturan bu özel proje, sağlık ve kültürü anlamlı bir noktada birleştiriyor. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projeyi ' Türkiye'ye örnek olacak muhteşem bir çalışma' sözleriyle değerlendirdi. Vali Çiçek, hastane ortamında kitaplarla buluşmanın, insanların ruhuna dokunan çok kıymetli bir hizmet olduğuna dikkat çekti.

Kitapların terapi edici bir gücü olduğuna inandığını ifade eden Vali Çiçek, "Özellikle uzun süre hastanede kalan hastalar ve hasta yakınları için bu kütüphanenin büyük bir moral ve umut kaynağı olacağını vurguladı. Kütüphanede yalnızca okuma alanlarının değil, aynı zamanda hastalara ve hasta yakınlarına kitap taşıma hizmetinin de sunulacak olması, projeye ayrı bir anlam kazandırıyor" diye konuştu.

Vali Çiçek, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan'a, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'a, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'a, kütüphanenin yapımı için yer tahsisi konusunda destek veren firma yetkililerine ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek ayrıca, Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi'nin yalnızca Kayseri için değil, Türkiye genelinde benzer projelere ilham verecek örnek bir çalışma olduğunu belirterek, bu tür sosyal ve kültürel projelerin artarak devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ