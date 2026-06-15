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Pınarbaşı'nda 3.9 büyüklüğünde deprem

Pınarbaşı'nda 3.9 büyüklüğünde deprem
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 20.42'de 3.9 büyüklüğünde ve 4.9 km derinliğinde deprem meydana geldi. İlçede olumsuz bir durum yaşanmadı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde saat 20.42'de yerin 4.9 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilçede bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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