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Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Regaib Kandili Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Regaib Kandili Mesajı
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda üç ayların manevi iklimini vurguladı ve birlik, yardımlaşma çağrısı yaptı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın'ın mesajı şu şekilde;

"Birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan üç ayların manevi ikliminde mübarek Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan bir Regaib Kandiline daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Yüce Peygamber Efendimizin "Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur" diyerek feyzini belirttiği bu gece manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olunan, huzur ve sürura kavuştuğumuz müstesna gecelerdendir. Yapılan duaların, dileklerin kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzatabileceğimiz herkese açmalı, insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygularla, Regaib Kandili'nin ve Üç Aylar'ın tüm sanayicilerimize, hemşerilerimize, ülkemize, İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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