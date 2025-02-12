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Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, nimetlerin paylaşılmasının ve birlik beraberliğin önemini vurguladı. Tüm Kayserililerin Berat Kandili'ni kutladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, nimetleri paylaşmanın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, tüm Sanayicilerin ve Kayserililerin Berat kandilini kutladı.

Başkan Yalçın'ın mesajı şu şekilde;

"Yüce dinimiz İslam vesilesiyle Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği sayısız nimetler karşısında şükretmek, nimetleri paylaşarak bu şükrü yaymak, Müslümanların ve tüm insanlığın aslında olması gereken en temel noktadır. Birlik, beraberlik, yardımlaşma, kardeşlik ve dostluğu ihmal ettiğimiz, Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uymada gaflete düştüğümüz anda uyanmamıza vesile olan çok özel zamanlar vardır. Bu özel zamanlardan biri olarak kabul ettiğimiz mübarek gün ve gecelerden biri de af ve mağfiret ile anılan Berat gecesidir. İbadet ve halis niyetlerle ellerin semaya açılacağı bu mübarek gecenin, kalplerimizdeki olumsuz duygularının silineceği, kendimiz için istediklerimizi başkaları için de isteyebildiğimiz bir anlayış getirmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve sanayicilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslam Aleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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