Kayseri OSB Başkanı Yalçın: "Bayrağımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü SDG-YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırıya sert tepki verdi.

Başkan Yalçın, "Şanlı bayrağımıza yönelik Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü SDG-YPG yandaşları tarafından yapılan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Bayrağımıza yapılan bu provokasyon asla karşılıksız kalmayacaktır ve Devletimiz hesabını soracak irade ve kararlılığa sahiptir" dedi.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin kutsal sembolü Türk Bayrağı, tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bayrağımıza karşı yapılan her türlü saldırı, milletimizin ortak değerlerine, tarihine ve onuruna yapılmış alçak bir provokasyondur. Yapılan saldırı, milletimizin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne sahip çıkılması noktasında toplumun tüm kesimlerinin birliğini koruma ve milli değerlere sahip çıkma konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ortaya koymuştur. Kayseri OSB'nin milleti ve devleti için üreten, istihdam eden ve ihracat yapan tüm sanayicileri olarak bizler; demokrasinin, milli değerlerin ve toplumsal barışın yanındayız ve destekçisiyiz. Milletimizin ortak değerlerine yönelik hain saldırılar bertaraf edilecek ve asla amacına ulaşamayacaktır. Yüce Türk Devleti, bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken cezayı almaları konusunda kudretlidir." - KAYSERİ

