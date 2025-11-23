Kayseri OSB Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında; "Ülkemizin kalkınması, her alanda olduğu gibi sanayimizin gelişmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli görev üstlenen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Öğretmenliğin; fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleği olduğunu ifade eden Başkan Yalçın; "Eğitimin temel gayesi, taze dimağları; evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde ve ülkenin mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu çok büyüktür" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

"Bu anlamlı günde, milletimizin geleceği olan nesillerimizi eğiten, yetiştiren değerli öğretmenlerimizin ne kadar kutsal bir görev icra ettiklerini bir kez daha idrak ediyoruz. Öğretmenlerimiz, ülkemizin kalkınması, her alanda olduğu gibi sanayimizin gelişmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli görev üstlenmektedir. Bu vesile ile Kayseri OSB bünyesinde faaliyetlerini yürüten OSB Teknik Koleji öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları azim ve başarılarından dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum." - KAYSERİ