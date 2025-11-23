Haberler

Kayseri OSB Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin ülkenin kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı ve tüm öğretmenlerin kutsal görevlerini onurlandırdı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında; "Ülkemizin kalkınması, her alanda olduğu gibi sanayimizin gelişmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli görev üstlenen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Öğretmenliğin; fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleği olduğunu ifade eden Başkan Yalçın; "Eğitimin temel gayesi, taze dimağları; evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde ve ülkenin mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu çok büyüktür" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

"Bu anlamlı günde, milletimizin geleceği olan nesillerimizi eğiten, yetiştiren değerli öğretmenlerimizin ne kadar kutsal bir görev icra ettiklerini bir kez daha idrak ediyoruz. Öğretmenlerimiz, ülkemizin kalkınması, her alanda olduğu gibi sanayimizin gelişmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli görev üstlenmektedir. Bu vesile ile Kayseri OSB bünyesinde faaliyetlerini yürüten OSB Teknik Koleji öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları azim ve başarılarından dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.