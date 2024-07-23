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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, basının demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir aşama olduğunu belirterek, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, "24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması adımı ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. Milletin haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı basındır. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, Kayseri'de özveriyle görev yapan yerel gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri başta olmak üzere bütün basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Milletin bilgilendirilmesi yolunda emek verip hayata veda eden tüm gazetecilere de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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