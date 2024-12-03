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Kayseri'nin Pazarsu Köyü, Türkiye'nin En Soğuk İkinci Yeri Oldu

Kayseri'nin Pazarsu Köyü, Türkiye'nin En Soğuk İkinci Yeri Oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü -22,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu. Soğuk hava etkisini sürdürürken, don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesi-22,7 ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü oldu.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesi Kayseri oldu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyünde hava sıcaklığı - 22,7 olarak ölçüldü. En soğuk bölgesi ise 23,2 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının bir süre mevsim normallerinin altında devam edeceği öğrenildi. Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ise; Kayseri'de meydana gelebilecek don olaylarına karşı vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyardı. Öte yandan Kayseri'de en soğuk diğer yerler ise şöyle;

Tomarza - 20.7, Sarız - 16.7, Akkışla - 16.6, Bünyan - 13.7, Talas Kamber Köyü - 12.9, Sarıoğlan - 11.9, Özvatan - 10.7. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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