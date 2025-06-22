Kayseri'nin Keşişin Havuzu Yaz Sıcaklarında Uğrak Nokta Haline Geldi

Kayseri'nin Keşişin Havuzu Yaz Sıcaklarında Uğrak Nokta Haline Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan doğal su kaynağı 'Keşişin Havuzu', yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Yerel halkın geleneksel mekanlarından biri olan havuz, kayalıklardan atlayarak serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Keşişin Havuzu' ya da 'Keyşin Havuzu' olarak bilinen doğal su kaynağı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanan havuzda, vatandaşlar hem yüzüyor hem de kayalıklardan atlayarak serinliğin keyfini çıkarıyor. Doğal yapısıyla dikkat çeken Keyşin Havuzu'nun tarihçesi tam olarak bilinmemekle birlikte, bölge halkı bu alanın ismini geçmişte burada yaşadığı rivayet edilen bir keşişten aldığını belirtti. Kayalık bir alanda yer alan ve yer altı sularıyla beslenen havuz, yerel halk tarafından uzun yıllardır kullanılıyor.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte Develi ve çevre mahallelerden çok sayıda kişi bölgeye gelerek serinlemeye çalışıyor. Özellikle de kayadan havuza atlama oldukça ilgi görüyor. Bölge sakinleri ise herkesi bu serin ve tarihi doğa harikasını görmeye davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.