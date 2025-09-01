Kayseri Muhtarı Gonca Kaan, Okul Açılışında Ücretsiz Saç Kesimi Yapıyor

Kayseri'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan; 6 yıldır geleneksel hale getirdiği etkinlikle okul açılma zamanında kız ve erkek çocukların saçlarını ücretsiz kesiyor.

Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan; göreve başladığından bu yana çeşitli projelerle dar gelirli vatandaşların yüreğine dokunmaya devam ediyor. 6 yıldır kırtasiye yardımından ayakkabı dağıtımına, saç kesiminden halı yıkamaya kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam eden Muhtar Kaan; "Her yıl halı yıkamaları, mahallede yaz şenlikleri, kırtasiye malzemeleri, ayakkabı dağıtımıyla beraber yapmış olduğum etkinlikler yapıyorum. 6 yıldır geleneksel hale getirdiğim etkinliklerden biri de saç kesimi. Önceki mesleğim kuaför olmasından dolayı her yıl okul açılma zamanı kız ve erkek çocuklarımızın saçlarını ücretsiz kesiyorum. Yardımcı olan erkek berberine de çok teşekkür ederim, bize her yıl ev sahipliği yapıyor. Mahalle halkının da çok hoşuna gidiyor, bir nebze de olsa dertlerine derman oluyoruz. Bütçelerine katkı sağlamış oluyoruz, bir evden 3 çocuk gelebiliyor. Uygulamamız taktir topluyor. Onların memnuniyeti benim memnuniyetim. Allah izin verirse muhtarlık dönemimde bu etkinlikleri yerine getirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaan ayrıca yıl boyunca kendilerine müracaat edildiği taktirde ücretsiz yönlendirmelere devam ettiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ