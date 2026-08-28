Kayseri'de Yarın Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı