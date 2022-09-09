Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberleri... Sirk akrobatlarına tarihi Talas turu

Yerel Haberler

Kayseri haberleri... Sirk akrobatlarına tarihi Talas turu

Kayseri haber: 20 Ağustos'tan bu yana sergiledikleri performansla herkesi kendisine hayran bırakan Akrobasi Sirki akrobatları, Talas'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

20 Ağustos'tan bu yana sergiledikleri performansla herkesi kendisine hayran bırakan Akrobasi Sirki akrobatları, Talas'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Yaklaşık 20 gündür birbirinden heyecanlı ve keyifli gösterilere imza atan sirk sanatçıları, belediye tarafından düzenlenen tur ile ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Üstü açık gezi otobüsüyle gerçekleşen ilçe turu Ali Saip Paşa Caddesiyle başladı. Daha sonra Talas Sanat Galerisini gezen sanatçılara burada tarihi doku ve sanat galerisi hakkında bilgiler verildi.

Talas'ın tarihi mahallelerinden olan Han ve Harman Mahalleleriyle devam eden gezide son durak Yaman Dede Camii ve Yaman Dede Konağı ile Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi oldu.

Gezi sırasında düşüncelerini dile getiren akrobatlar, ilk olarak sirke gösterilen ilgiye vurgu yaparak çadırın her akşam tamamen dolmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. Talas'ı çok sevdiklerini, çok farklı bir atmosfere sahip olduğunu ifade ederek geziden duydukları memnuniyeti dile getiren sanatçılar, gezi için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yaman Dede Talas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title