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Kayseri haberi | Develi'de kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları devam ediyor

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Kayseri haberi | Develi'de kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları devam ediyor

Kayseri haber... Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Develi Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Develi Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gazi, Çöten ve Karacaviran Mahallelerinde tüm hızıyla devam eden çalışmaların yanı sıra Yaylacık Mahallesinde de zemin çalışmalarının tamamlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Kırsal mahallelerimizde genç ve çocuklarımızın büyük beğenisini kazanan halı saha çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Şimdiye kadar 21 mahallemizde tamamladığımız bu çalışmalardan ekip ve ekipmanlarıyla bize büyük destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimizi Sayın Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyor; yapılan çalışmaların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Develi Belediyesi Mehmet Cabbar Kayseri Yerel Haberler

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