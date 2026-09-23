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Kayseri Devlet Hastanesinde yeni pratisyen hekimlere uyum eğitimi başladı

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Kayseri Devlet Hastanesinde yeni pratisyen hekimlere uyum eğitimi başladı
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Kayseri Devlet Hastanesinde yeni atanan pratisyen hekimler için düzenlenen oryantasyon eğitimi, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ın katılımıyla başladı. Erşan, hekimlere mesleki sorumluluk, hasta-hekim iletişimi, etik ve ekip çalışması konularında deneyimlerini aktardı.

Kayseri Devlet Hastanesine yeni atanan pratisyen hekimlere yönelik, hastanenin işleyişine uyum sağlamaları ve mesleki süreçlere ilişkin bilgi edinmeleri amacıyla planlanan oryantasyon eğitimi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ın katılımıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl gerçekleştirirken, eğitime Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, hastane yöneticileri, uzman hekimleri ve yeni göreve başlayan pratisyen hekimlerimiz katılım sağladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yeni atanan hekimlere hitaben yaptığı konuşmada; hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluk, hasta-hekim iletişimi, mesleki etik ve sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının önemine değinerek kendi mesleki tecrübelerinden örnekler paylaştı. Yeni görevlerinde hekimlere başarılar dileyen Dr. Erşan, mesleki gelişimin ve sürekli öğrenmenin önemini vurguladı.

Programın ardından hastanenin çeşitli hizmet alanlarında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Erşan; geçmişte Eğitim ve Araştırma Hastanesi döneminde kullanılan ancak günümüzde atıl durumda bulunan alanların yeniden sağlık hizmetlerine kazandırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu ve halihazırda hizmet verilen birimleri de yerinde inceleyerek fiziki şartlar, mevcut kullanım durumu ve yapılabilecek düzenlemeler hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında tedavi gören vatandaşlarla da yakından ilgilenen Dr. Erşan, hastalarımızla sohbet ederek sağlık durumları ve aldıkları sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, hastane yönetimi ve ilgili yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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