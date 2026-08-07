Kayseri Devlet Hastanesi'nde Risk Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde, Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl başkanlığında; hastane idarecileri ve birim sorumlularının katılımıyla Risk Yönetim Kurulu dönemsel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hastanede yürütülen risk yönetimi faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hizmet kalitesi ve kurumsal işleyişe yönelik mevcut riskler ele alındı. Birimler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilerek, risklerin en aza indirilmesine yönelik alınan önlemler ve planlanan iyileştirme faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sağlık hizmet sunumunda kalite standartlarının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik uygulamalar değerlendirilirken, muhtemel risklere karşı proaktif yaklaşımların geliştirilmesi ve kurum genelinde güvenlik kültürünün güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar planlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenli, kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla risk yönetimi çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı