Haberler

Kayseri Devlet Hastanesi'nde Risk Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde Risk Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Devlet Hastanesi’nde, Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl başkanlığında; hastane idarecileri ve birim sorumlularının katılımıyla Risk Yönetim Kurulu dönemsel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde, Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl başkanlığında; hastane idarecileri ve birim sorumlularının katılımıyla Risk Yönetim Kurulu dönemsel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hastanede yürütülen risk yönetimi faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hizmet kalitesi ve kurumsal işleyişe yönelik mevcut riskler ele alındı. Birimler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilerek, risklerin en aza indirilmesine yönelik alınan önlemler ve planlanan iyileştirme faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sağlık hizmet sunumunda kalite standartlarının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik uygulamalar değerlendirilirken, muhtemel risklere karşı proaktif yaklaşımların geliştirilmesi ve kurum genelinde güvenlik kültürünün güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar planlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenli, kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla risk yönetimi çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Gündem: Manifest! Müftülüğün paylaştığı video olay oldu

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş

Yıllarca süren şiddeti kanıtladı, saldırgana 1 ay uzaklaştırma geldi
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim