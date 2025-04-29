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Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Uğurlandı

Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Uğurlandı
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Kayseri'de hac vazifesini yerine getirmek üzere ilk kafile, düzenlenen törenle dualarla uğurlandı. 315 hacı adayı, aileleriyle vedalaşarak heyecan dolu bir yolculuğa çıktı.

Kayseri'de ilk hac kafilesinde bulunan 315 kişi dualarla uğurlandı.

Kayseri'de hac vazifesini yerine getirecek olan ilk kqfile uğurlandı. Ahmet Ayşe İnci Camii'nde düzenlenen ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın da katıldığı uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları büyük bir heyecan yaşarken, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri'nin bereketli bir akşam yaşadığını ifade ederek, kentten bu sene hacca 2 bine yakın hacı adayının gideceğini kaydetti.

İlk olarak Suudi Arabistan'ın Medine şehrine gidecek olan hacı adayları ardından Mekke'ye geçerek hacı olmanın heyecanını yaşayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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