Kayseri'deki Robot Yarışmasında Dünya Birincisi Oldular

Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'nda İnsansız Hava Aracı kategorisinde dünya birinciliği elde eden Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri Doruk Cengiz ve Yunus Kaya, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından makamında kabul edildi.

"Şimşek" takımı adıyla yarışmaya katılan ve 14 ülkeden 10.508 öğrencinin 3.903 robotla yarıştığı dev organizasyonda birincilik kazanan Doruk Cengiz ve Yunus Kaya, Kütahya'ya büyük bir gurur yaşattı.

Ziyarette öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Perdane Kara da eşlik etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Vali Işın, "Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki bu tür başarıları bizleri son derece mutlu ediyor. Kütahya olarak bu gururu yaşamak bizler için büyük bir onur. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini kutluyorum" dedi.

Valilik makamındaki sıcak ve samimi karşılamanın ardından öğrenciler, projeleri hakkında Vali Işın'a bilgi verdi. - KÜTAHYA