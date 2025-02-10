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Kayseri'de Soğuk Hava Nedeniyle Buz Sarkıtları Temizleniyor

Kayseri'de Soğuk Hava Nedeniyle Buz Sarkıtları Temizleniyor
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan ve 50 santimetreyi bulan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor. Ekipler, bu sarkıtların insan hayatı için oluşturduğu tehlikeyi azaltmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan ve 50 santimetreyi bulan buz sarkıtları temizlendi.

Tomarza itfaiye ekipleri; çatılarda oluşan ve insan hayatı için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde çatılarda oluşan ve yaklaşık 50 santimetreyi bulan buz sarkıtlarını ekipler kürek yardımıyla kırdı. Özellikle çarşı merkezinde büyük risk oluşturan buz sarkıtları vatandaşlar için tehlike oluştururken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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