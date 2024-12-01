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Kayseri'de Sisin Oluşturduğu Görsel Şölen

Kayseri'de Sisin Oluşturduğu Görsel Şölen
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Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezi ve çevresinde muhteşem manzaralar oluşturdu. Hisarcık'tan Erciyes istikametine çıkan yolda evler sis altında kalırken, dron ile çekilen görüntülerde aynı zamanda kar yağışının yarattığı yeşil-beyaz manzaralar dikkat çekti.

Kayseri'de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu.

Şehir merkezini sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu. Özellikle Hisarcık'tan Erciyes istikametine çıkış güzergahında evler sis altında kalırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağmasıyla birlikte yeşil ile beyazın buluştuğu kıvrımlı Erciyes yolu da dron ile görüntülenirken, sisler arasından 2 bin metre yükseklikteki zirvesini çıkaran Ali Dağı da Erciyes'ten şehir merkezine inen vatandaşları selamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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