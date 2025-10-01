Haberler

Kayseri'de Safe-You Projesi Akran Eğitimcisi Programı Gerçekleşti

Erasmus+ Programı kapsamında, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Safe-You Projesi Akran Eğitimcisi Eğitim Programı, gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği riskler ve fırsatlar üzerine odaklandı. Eğitimde, öğrencilerin dijital güvenlik ve bilinçli hareket etmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Safe- You Projesi'nin Akran Eğitimcisi Eğitim Programı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği Kayseri'de gerçekleştirildi.

Program, rehber öğretmenler ve akademisyenlerin yanı sıra üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla geniş bir etkileşim alanı oluşturdu. Bilim insanları ve güvenlik yetkililerinin katkılarıyla gerçekleşen oturumlarda, gençlerin dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler, doğru bilgiye erişim yöntemleri ve akran eğitiminin önemi ele alındı. Z Kuşağını, dijitalleşmenin riskleri, fırsatları ve sonuçları konusunda dijital hayata katılmak, dijital esenlik, dijital toplumda yaşamak-öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyulan güncel beceri ve tutumlar bakımından desteklemeyi amaçlayan eğitim programına katılan gençlerin önümüzdeki dönemde rehber öğretmenler ve akademisyenlerin de desteğiyle seminerlerde eğitici rolü üstlenmeleri hedefleniyor.

Safe-You Akran Eğitimcisi Eğitim Programı, akran öğreniminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayarak, öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmesine zemin hazırlamayı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla, dijital güvenlik ve siber suçlara karşı önleyici çalışmaların sahaya aktarılmasını planlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
