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Kayseri’de okul servisi ücretleri belli oldu

Kayseri’de okul servisi ücretleri belli oldu
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Kayseri’de yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul servis ücretleri belli oldu.

Kayseri'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul servis ücretleri belli oldu. Açıklanan rakamlara göre en düşük ücret arası aylık 2 bin 900 TL, yıllık 26 bin 100 TL olarak belirlendi.

Yeni eğitim - öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okul servis ücretleri belli oldu. Belirlenen fiyatlara göre 0-5 kilometre arası aylık 2 bin 900, yıllık 26 bin 900 TL olarak açıklandı. Mesafelere göre açıklanan rakamlar şöyle;

0-5 kilometre 2 bin 900 TL, yıllık 26 bin 100 TL

0-10 kilometre aylık 3 bin 120 TL, yıllık 28 bin 080 TL

0-20 kilometre aylık 3 bin 280 TL, yıllık 29 bin 580 TL

0-30 kilometre aylık 3 bin 830 TL, yıllık 34 bin 470 TL

Rehber öğretmen aylık bin TL,

30 kilometre üzeri kilometre başına 60 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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