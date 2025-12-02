Haberler

Kayseri polisinden okul önlerinde önlem: 321 şahıs sorgulandı

Kayseri polisinden okul önlerinde önlem: 321 şahıs sorgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde güvenliği sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 321 şahıs sorguladı. Uygulamalar düzenli olarak devam edecek.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul önlerinde güvenliği sağlama adına yapılan çalışmalarda, okul önlerinde okulla alakası olmayan 321 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, 321 şahıs ve 43 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirilecek huzur uygulamalarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu

Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu

Veriler hayli dikkat çekici! Bu şehirde yaşayanların ömrü daha uzun
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu

Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.