Kayseri polisinden okul önlerinde önlem: 321 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul önlerinde güvenliği sağlama adına yapılan çalışmalarda, okul önlerinde okulla alakası olmayan 321 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, 321 şahıs ve 43 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirilecek huzur uygulamalarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ