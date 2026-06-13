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Kayseri'de LGS heyecanı başladı

Kayseri'de LGS heyecanı başladı
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Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de LGS sınavı başladı. Kentte 80 okulda 19 bin 900 öğrenci sınava girerken, veliler de heyecanla bekledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı başladı. Kent genelinde 19 bin 900 öğrenci sınava girdi.

Kayseri'de 80 okulda LGS' ye girecek 19 bin 900 öğrenci aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edilerek okula alınırken, velilerin de heyecanlı bekleyişleri başladı. Çocuğu sınava giren Hacı Karslı, "Çocuklarımıza Allah hayırlısını nasip etsin. Sınava girdiler inşallah onlar için iyi olur. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmasın, sınava giren tüm çocukların Allah yardımcısı olsun" dedi.

Bir diğer veli Gamze Avcı ise, "Benim oğlum özel eğitim alan birisi. İnşallah hayırlısı olur. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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