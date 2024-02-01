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Kayseri'de kurtlar mahalleye indi, vatandaş bağırarak uzaklaştırdı

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Tomarza ilçesine bağlı Kömür Mahallesi'nde aç kalan kurtlar, yerleşim bölgesine inerek yiyecek aradı. Bir vatandaş, kurtları uzaklaştırmak için bağırarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir vatandaş, mahalleye inen kurtları bağırarak uzaklaştırdı.

Tomarza ilçesine bağlı Kömür Mahallesi'nde aç kalan kurtlar, yiyecek aramak için yerleşim bölgesine indi. Kurtları görünce ne yapacağını şaşıran bir vatandaş, bağırarak kurtları uzaklaştırmaya çalıştı. Sesler üzerine 4 kurt koşarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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