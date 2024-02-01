Kayseri'de kurtlar mahalleye indi, vatandaş bağırarak uzaklaştırdı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir vatandaş, mahalleye inen kurtları bağırarak uzaklaştırdı.

Tomarza ilçesine bağlı Kömür Mahallesi'nde aç kalan kurtlar, yiyecek aramak için yerleşim bölgesine indi. Kurtları görünce ne yapacağını şaşıran bir vatandaş, bağırarak kurtları uzaklaştırmaya çalıştı. Sesler üzerine 4 kurt koşarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ