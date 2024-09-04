Kayseri'de Kentsel Dönüşüm İçin Muhtelif Arsalar Satışa Çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Kayseri'nin 6 ilçesinde bulunan muhtelif arsalar satışa çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Develi, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan ve Talas ilçelerinde bulunan 17 muhtelif arsa satışa çıkarıldı. Açık artırma usulü yapılacak satışlarda yüzde 25 peşinat ile 24 ay vade imkanı sunulacak.

İhale 11 Eylül Çarşamba günü saat 10: 30'da yapılacak. - KAYSERİ