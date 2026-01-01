Haberler

Kayseri'de kar yağışı sonrası mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrasında yolda mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere alındı.

Kayseri'de kar yağışı sonrası araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kayseri'de Sarız-Göksun Karayolu ve Hacılar-Erciyes karayolunda vatandaşların kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı ve donma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tipinin de etkili olduğu bölgelerde ekipler, zorlu şartlar altında vatandaşları ve araçlarını kurtardı. Güvenli bölgeye çekilen vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Öte yandan, Pınarbaşı ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

