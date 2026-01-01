Kayseri'de kar yağışı sonrası mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Kayseri'de kar yağışı sonrası araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kayseri'de Sarız-Göksun Karayolu ve Hacılar-Erciyes karayolunda vatandaşların kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı ve donma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tipinin de etkili olduğu bölgelerde ekipler, zorlu şartlar altında vatandaşları ve araçlarını kurtardı. Güvenli bölgeye çekilen vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Öte yandan, Pınarbaşı ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi. - KAYSERİ