Kayseri'de İmplant Şikayeti Zaman Aşımına Uğradı

Kayseri'de 6 yıl önce yaptırdığı implant yüzünden hayatı kabusa dönen Ahmet Özkan'ın Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesi zaman aşımına uğradığı sebebiyle düşürüldü. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Verilen karar mahşeri vicdanı yaralar" dedi.

Kayseri'de yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Özkan 2018 yılında dişini implant yaptırmak için Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gitti. Özkan'ın burada yapılan implant sonrası dudağında ve yüzünde ağrılar ile uyuşmalar başladı. Yapılan işlem sonrası hayatının kabusa dönen Özkan, işlemi gerçekleştiren doktorlar hakkında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Özkan'ın şikayetini değerlendiren yetkililer, dosyanın zaman aşımına uğradığı ve soruşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü önünde konuyla alakalı açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, verilen kararın vicdanları zedeleyeceğini dile getirdi. Şahin, "2018 yılında başlayan tedavinin yanlış olduğu 2023 yılında aynı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir birimde tespit ediliyor. 5 sene sonra 'yanlış yapmışız' deniliyor. Ancak bu yanlış o insanın hayatını ızdıraba çeviren bir yanlış. Sonra soruşturma için şikayet dilekçesi veriliyor. Çünkü vatandaş gece-gündüz ağrı, sızı ve uyuşuklukla mücadele ediyor. Bu durum ölene kadar da çekeceğin bir durum. Olayı tıp fakültesinde çözülmesi ayrı bir durum. Tıp fakültesi çözmüş ve 'ölene kadar bu sizinle devam edecek' demiş. Bu konu orada nasıl çözüldü. Resmi mi? Gayri resmi mi? O konuda muamma. Olay geçen sene fark edilince bir şikayet dilekçesi veriliyor. Geçen yıl 8'inci ayın 17'sinde verilen dilekçeye bu senenin 2'inci ayında cevap veriliyor. Yani 5 ay sonra cevap veriliyor. Aslında cevap verilmiyor da nasıl kapatacaklarını 5 ay boyunca düşünmüşler ve hukukçularında yardımıyla bunun yolunu bulmuşlar. Buldukları çözüm şu ki; bu işlem 2018 yılında yapıldığı için ve 2 yıllıkta zaman aşımı olduğundan reddedilmiş. 'Soruşturma yapılamaz' denmiş. Adamın ağrısı, sızısı hala devam ediyor. Ölene kadarda devam edecek konuda 2 yıllık zaman aşımından bahsetmek ayıptır. Bu durum mahşeri vicdanı yaralar. Burada zaman aşımı bu olayda değil. Zaman aşımı bu kararı verenlerin vicdanlarındadır. Bunların vicdanlarında zaman aşımı var. Kullanmaya kullanmaya vicdan unutulmuş, 'zaman aşımı' diyerek olayı kapatabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Yargıya başvuracağız"

Verilen kararla ilgili yargıya başvuracaklarını aktaran Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Artık öyle her dediğinize inanacak bir toplum değiliz. STK'ların ve halkın sorgulaması değişti artık. Bir şey yazdınız ve olay bitti gibi şeyler yok artık. Bu durum mantıksız. Bu tamamen vicdanları karartan bir durum. Dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz. Bu olay burada bitmez. Yargıya gideceğiz. Yargıdan o tokatı attıracağız. Bu insanın acısı devam ettiği sürece bu doktorların soruşturmayı görmesi lazım. Bu doktorlar soruşturulacak. 'Hata olmuş, kusura bakmayın' diye bir şey yok. Zaten 'kusura bakmayın' da denilmiyor. 'Zaman aşımı' deniliyor." - KAYSERİ