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Kayseri'de hastane kamelyasında yattığı iddia edilen aile konuştu

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Kayseri'de hastane kamelyasında yattığı iddia edilen aile konuştu
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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bahçesindeki kamelyada yattığı iddia edilen aile, sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Baba, kızının İncesu'daki otobüs kazasında yaralandığını, yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Kayseri'de bazı sosyal medya hesapları üzerinden Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bahçesindeki kamelyada yattığı iddia edilen aile konuştu. Hastanede kızı tedavi gören baba, "Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız kızımızın iyileşmesidir" dedi.

Kayseri'deki sosyal medya platformlarında birkaç gündür bir ailenin hastane bahçesinde kamelyada kaldıkları paylaşımları ortaya çıkınca aileden açıklama geldi. Yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Eşref Erbekler, İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında kızının yaralandığını ve o tarihten itibaren Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gördüğünü söyledi. Kazanın olduğu günden itibaren misafirhanede ve otelde kaldıklarını, şehir büyüklerinden destek aldıklarını ve hiçbir ihtiyaçlarının bulunmadığını aktaran Erbekler, "Kızımız Ankara yolcusuydu, burada kaza oldu. Kazadan dolayı buradayız. Kızımız yoğun bakımdadır, umudumuz Allah'ta kesilmiyor. Sosyal medya, bir fotoğraf çekip de 'perişan oldular' diye şov yapmak değildir. Gelip hal, hatır sorsaydı daha iyi olurdu. Gece yarısı fotoğraf çekmiş, 'Urfa'dan geldi burada perişan oldu' yazmış. Biz perişan olmadık, Allah'a şükürler olsun yardım eden de oldu. Allah herkesten razı olsun. Benim için Kayseri'de Urfa'dır, Urfa da Kayseri'dir. İkisi de benim memleketimdir. Kayseri'deki insanlar benim kadar kızım için dua etmiştir. Herkesten Allah razı olsun. Misafirhanede de kalıyoruz, otelde de kalıyoruz, eve davet eden de var. Valilikten geldiler, ihtiyacımızın olup olmadığını sordular, üniversiteden de geldiler teşekkür ettim. Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız kızımızın iyileşmesidir" dedi.

Baba Eşref Erbekler; Kayserililere ve kendilerine destek için ulaşan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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