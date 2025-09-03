Kayseri'de Halk Sağlığı Haftası'nda Sigara Bırakma Polikliniğine Teşekkür Belgesi
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Kayseri'de sigara bırakma polikliniğinin başarısı nedeniyle Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy'dan teşekkür belgesi aldı. Etkinlikler, sağlıklı yaşamı teşvik ediyor.
3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve zararlı alışkanlıklara dikkat çekilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Kayseri'de en çok başvuru alan sigara bırakma polikliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker'e başarılı çalışmaları nedeniyle Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından teşekkür belgesi verildi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı'nında hazır bulunduğu törende, Kaymakam Arısoy, Dr. Türker'e gösterdiği gayret ve özveriden dolayı teşekkür ederek bu tarz çalışmaların toplum sağlığı açısından önemli olduğuna değindi.
Dr. Türker ise, Halk Sağlığı Haftası kapsamında yapılan etkinliklerin, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ulaşmada noktasında kendilerine farklı bir motivasyon sağlayacağını belirterek, teşekkürlerini sundu. - KAYSERİ