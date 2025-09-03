Haberler

Kayseri'de Halk Sağlığı Haftası'nda Sigara Bırakma Polikliniğine Teşekkür Belgesi

Kayseri'de Halk Sağlığı Haftası'nda Sigara Bırakma Polikliniğine Teşekkür Belgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Kayseri'de sigara bırakma polikliniğinin başarısı nedeniyle Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy'dan teşekkür belgesi aldı. Etkinlikler, sağlıklı yaşamı teşvik ediyor.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve zararlı alışkanlıklara dikkat çekilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Kayseri'de en çok başvuru alan sigara bırakma polikliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker'e başarılı çalışmaları nedeniyle Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından teşekkür belgesi verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı'nında hazır bulunduğu törende, Kaymakam Arısoy, Dr. Türker'e gösterdiği gayret ve özveriden dolayı teşekkür ederek bu tarz çalışmaların toplum sağlığı açısından önemli olduğuna değindi.

Dr. Türker ise, Halk Sağlığı Haftası kapsamında yapılan etkinliklerin, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ulaşmada noktasında kendilerine farklı bir motivasyon sağlayacağını belirterek, teşekkürlerini sundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünyaca ünlü futbolcu yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı

Yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran'dan Fikret Orman görüntüleri sonrası ilk açıklama

Yasak aşk kameralara yansıdı, ünlü model sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.