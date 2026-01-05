Kayseri'de Glütensiz kafe çölyak hastalarının tercihi oluyor

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR A.Ş.'ye ait Glutensiz Kafe, kentteki çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu. Sosyal Tesisler Müdür Yardımcısı Yakup Arık, "Özel geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimiz ile aile gibiyiz. Evlerinde yapamadıkları ya da herhangi bir yerde bulamadıkları ürünleri burada buluyorlar. Misafirlerimize burada yapamadıkları ürünlerin hepsini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Kayseri mutfağına has ürünlerimiz var. Kayseri mantısı, yağlaması, yağ mantısı gibi yöresel ürünlerin satışını yapıyoruz. Şehir dışından da talepler oluyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Kayseri modeli' belediyecilik anlayışıyla, sağlıklı yaşam ve çölyak hastalığı gibi özel beslenme ihtiyaçlarına yönelik önemli bir hizmet veriyor. Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tuna Caddesi üzerinde yer alan Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olanlar ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için zengin bir menü sunuyor. Pide çeşitlerinden pizzaya, kahvaltılıklardan tatlılara kadar pek çok ürün, glütensiz beslenme alışkanlıkları olan bireylerin sağlıklı ve lezzetli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Ayrıca, paketli ürünler de kafe bünyesinde satışa sunuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın özel olarak üzerinde durduğu bu proje, yalnızca Kayserili vatandaşlara değil, internet üzerinden yapılan satışlarla da şehir dışından talep gösteren tüm vatandaşlara hizmet ediyor.

'YORGUNLUĞUMUZ KALMIYOR'

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR A.Ş. bünyesinde hizmet veren Glütensiz Kafe'de aşçı başı olarak görev yapan Mehmet Geben, "Çölyak hastalarına glütensiz ürünler üretiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile kurulan kafemiz de çok sayıda ürünü vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Memduh başkanımız da bu kafeye çok önem veriyor. Müşterilerimiz de buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Anı defterinde bize güzel mesajlar bırakıyorlar. Bu durum da bizi çok onore ediyor. Memduh Büyükkılıç başkanımıza da böyle bir hizmeti Kayseri'ye kazandırdığı için müşterilerimiz teşekkürlerini iletiyor. Zaman zaman yorulduğumuz oluyor ama vatandaşların güzel temennilerini görünce hiçbir yorgunluğumuz kalmıyor" dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZ İLE AİLE GİBİYİZ'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Müdür Yardımcısı Yakup Arık ise, "Glutensiz kafede çölyak hastalarına hizmet ediyoruz. Kafemiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile hizmete açıldı. Burasının özelliği; çölyak rahatsızlığı olan misafirlerimize hizmet etmektedir. Özel geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimiz ile aile gibiyiz. Evlerinde yapamadıkları ya da herhangi bir yerde bulamadıkları ürünleri burada buluyorlar. Misafirlerimize burada yapamadıkları ürünlerin hepsini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Kayseri mutfağına has ürünlerimiz var. Kayseri mantısı, yağlaması, yağ mantısı gibi yöresel ürünlerin satışını yapıyoruz. Şehir dışından da talepler oluyor. İnternet üzerinden sipariş oluşturan vatandaşlara kargo ile ürünleri ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,