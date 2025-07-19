Kayseri'de Emniyet Personeline Rütbe Terfi ve Ödül Töreni Düzenlendi

Kayseri'de Emniyet Personeline Rütbe Terfi ve Ödül Töreni Düzenlendi
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, terfi eden ve ödüllendirilen emniyet personeline yönelik düzenlenen törende konuştu ve teşkilatın çalışmalarını övdü. 49 personele rütbe terfi ederken, 351 personele başarı belgeleri takdim edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; terfi eden ve ödüllendirilen emniyet personeline yönelik olarak düzenlenen 'Rütbe Terfi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Kayseri Polis Evi'nde gerçekleştirilen törene; Vali Sayın Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, emekli olan personeller, ödül alan personeller, terfi eden personeller ve aileleri katıldı. Vali Çiçek törende yaptığı konuşmada; "Yapacak hala çok işimiz var, hala yürüyecek çok yolumuz var. Çok kısa sürede yaptığımız işleri görüyoruz. Teşkilatımız bir seferberlik ruhuyla çalışıyor; ben buna şahidim. Emniyet teşkilatımız bizi gururlandırıyor. Emek veren bütün personelimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise; "1 Ocak 2025 tarihinden bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda toplam 48 kilo 500 gram narkotik madde, 2 bin 992 şahıs gözaltı yaptık. Toplam 290 operasyonda 461 şahsa da uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılmıştır. Biz şunu biliyoruz; gerek başsavcımız olsun, gerek siz olun her zaman yanımızdasınız ve bizi destekliyorsunuz. Teşkilatım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, bir üst rütbeye terfi eden 49 personel ile başarı belgesiyle ödüllendirilen 351 personele, rütbeleri ve başarı belgeleri Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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