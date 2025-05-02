Kayseri'de Aniden Bastıran Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de Aniden Bastıran Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, doluya dönüştü ve zemin beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar trafikte zorluk yaşadı.

Kayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra doluya çevirdi. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle zemin beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar özellikle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hayatı olumsuz etkikeyen dolu yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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