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Kayseri'de 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi

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Kayseri'de 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi
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Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazi Toker, öğlende Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile toprağa verildi. Cenaze namazına, Toker'in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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